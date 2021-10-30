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النتيجة النهائية لانتخابات نادي بنها الرياضي (تفاصيل)

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النتيجة النهائية لانتخابات نادي بنها الرياضي (تفاصيل) النتيجة النهائية لانتخابات نادي بنها الرياضي (تفاصيل)

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أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نادي بنها الرياضي برئاسة المشتشار صلاح نبيل الملاح النتيجة النهائية لانتخابات نادي بنها الرياضي، التي اجريت اليوم وسط تنافس 35 مرشحا لشغل 10مقاعد حيث أن من يحق لهم التصويت 9453 عضو حضر منهم 3159 عضو منهم 2527 صوت صحيح و632 باطل.

وأوضحت اللجنة أن مجلس الإدارة الفائز على منصب الرئيس الدكتور مصبح الكحيلي ونائب الرئيس صلاح المهدي نائب ومحمد رفعت أمين صندوق وفوق السن ابتسام منصور ومحمد الشيمي وعمرو وردة وحماده الضو والسيد عز العرب وتحت السن رضوي الشافعي واحمد سعد زغلول.

من جانبه تابع الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، الإجراءات التي تم اتخاذها لإجراء الانتخابات لضمان شفافية إجراءات انتخابات مجالس الإدارة للهيئات الرياضية والشبابية.

وتفقد الصبروط يرافقه وليد فرماوى وكيل المديرية للرياضة، محمود شعبان معاون المديرية لشئون الرياضة، استعدادات لتجهيز انتخابات مجلس ادارة نادى بنها الرياضى.

وأكد الصبروط على الالتزام التام بتنفيذ تعليمات الوزاره بكل دقه لضمان سير العمليه الانتخابيه بالشكل اللائق وما يضمن شفافيه العمليه الانتخابيه ودعمها.

وأشار إلى أهمية الالتزام بالحيادية والنزاهة الانتخابية،مؤكدا ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم اللجان والتزام الناخبين بالتعقيم والتباعد وارتداء الكمامات.

تأتي الانتخابات برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

المصرى اليوم

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