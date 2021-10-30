ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر .. محمد صلاح يقود تشكيل الريدز

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محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول، يخوض فريقه الإنجليزي السبت 30 -10 - 2021، ضد نظيره برايتون ضمن منافسات الأسبوع العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وينطلق اللقاء بين الفريقين، ليفربول وبرايتون، عند الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة - مصر، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة - السعودية، والسادسة بتوقيت الإمارات - أبوظبي - دبي.

ومن المتوقع أن يقود محمد صلاح تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة برايتون الإنجليزي في الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الإنجليزي موسم 2021 - 2022.

رفض البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، الفكرة المنتشرة بشأن تضحيته بنفسه من أجل السماح بتألق كل من محمد صلاح، وساديو ماني، زميليه في صفوف الريدز.

وسجل فيرمينو، البالغ من العمر 30 عامًا، 34 هدفًا في البريميرليج منذ بداية موسم (2018- 2019)، أقل بـ39 هدفًا عن صلاح، و22 هدفًا عن ماني.

وقال فيرمينو بحسب ما نقلت صحيفة «ميرور» البريطانية: لا أرى الأمور بهذا النحو، لكل لاعب دور واضح ومحدد في أرض الملعب، وهذا الفريق يلعب معًا منذ فترة ويعرف بعضه البعض جيدًا.

وأضاف: نحن نلعب مع بعضنا البعض من أجل ليفربول، هذا ما يصنع الفارق.

وأشاد فيرمينو بمدرب الفريق يورجن كلوب، هو شخص رائع ويملك قلبًا رائعًا، وإذا أصبحت لاعبًا أفضل، فهذا بفضله، نعرف بعضنا البعض منذ الدوري الألماني وهنا في ليفربول، ونتواجد معًا منذ 6 سنوات.

وقال: أشعر بالراحة اليوم باللعب في أكثر من مركز، وأملك الحرية الكبيرة في التحرك.