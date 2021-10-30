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عمرو أدهم : هناك عجز في ميزانية 600 مليون جنيه .. وهذا موقفي من خوض الانتخابات

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عمرو أدهم : هناك عجز في ميزانية الزمالك 600 مليون جنيه .. وهذا موقفي من خوض الانتخابات عمرو أدهم : هناك عجز في ميزانية 600 مليون جنيه .. وهذا موقفي من خوض الانتخابات

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أكد عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بادارة نادي ، أن هناك عجز في ميزانية النادي الأبيض.

وقال عمرو أدهم في تصريحات تليفزيونية: «هناك عجز في ميزانية الزمالك يصل إلى 600 مليون جنيه»، مضيفًا :«هذا العجز ليس منصبًا إلى فريق كرة القدم فقط، وانما مرتبط بديون سيادية وبعض القضايا الدولية».

وعن موقفه من خوض انتخابات الزمالك، قال: «حتى الآن لم أحسم قراري بشأن خوض انتخابات القلعة البيضاء»، مضيفًا: «لدي شرطين من أجل خوض الانتخابات وهما القائمة التي سأخوض معها الانتخابات وخطتنا في العمل خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «سعيد للغاية بالعمل مع اللجنة الحالية للنادي الأبيض، كل أعضاء اللجنة يحاولون مساعدة النادي على رأسهم حسين لبيب».

المصرى اليوم

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