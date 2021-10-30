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يكشف انفراجة في تجديد عقد بن شرقي وطارق حامد وأبو جبل

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الزمالك يكشف انفراجة في تجديد عقد بن شرقي وطارق حامد وأبو جبل يكشف انفراجة في تجديد عقد بن شرقي وطارق حامد وأبو جبل

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كشف عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، عن تطورات تجديد التعاقد مع الحارس محمد أبوجبل والمغربي أشرف بن شرقي وطارق حامد، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الجارية، والذين تنتهي عقودهم مع النادي في الفترة المقبلة.

وقال عمرو أدهم في تصريحات تليفزيونية :«هناك انفراجة كبيرة في تجديد التعاقد مع اشرف بن شرقي وابو جبل وطارق حامد»، مضيفًا:«وصول وكيل اعمال بن شرقي، دليل على ان اللاعب لديه رغبة في الاستمرار مع الزمالك».

وأضاف: «قائمة منتخب المغرب، لا يوجد بها أي لاعب يلعب في افريقيا سوى بن شرقي، حيث يعتمد المدير الفني على جميع اللاعبين الذين يلعبون في اوروبا، وهذا دليل على الزمالك فرق كثيرًا مع اللاعب».

وتابع : «الأفضل أن يستمر بن شرقي، مع الزمالك حتى ، لكي يتواجد ضمن قائمة المغرب،ولو يرغب في الاحتراف في أي من الدوريات الخليجية يكون عقب المونديال، لأن الزمالك سيساعده على اظهار امكانياته».

واوضح :«لا أعتقد أن هناك مشكلة في تجديد طارق حامد مع نادي الزمالك وهناك رغبة متبادلة بين الطرفين»، مشيرًا إلى أنه لا توجد أيضًا أزمة في تجديد عقد أبوجبل».

المصرى اليوم

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