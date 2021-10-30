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الزمالك المصري يخوض لقاءا صعبا أمام نظيره طلائع الجيش في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021- 2022.

وينطلق اللقاء بين الفريقين الأحد 31- 10 -2021 عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة- مصر، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات- دبي- أبوظبي.

أكد الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن الشراكة مع شركة تيمبو سبورت لرعاية ملابس الفريق لمدة ثلاثة مواسم أمر مهم جدا لمصلحة النادي من عدة نواح.

وأضاف المندوه – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بفندق هلنان بمدينة السادس من أكتوبر – أن جميع الفرق سترتدي زيا موحدا من نفس الشركة، ونفس الأمر بقطاع الناشئين.

وأشار المندوه إلى أن الأمر مفيد للنادي أيضا من الناحية الاقتصادية خاصة أن الزمالك سيحصل على نسبة من عائد بيع قمصان النادي. وشهد المؤتمر حضور أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك وفاروق جعفر المستشار الفني لإدارة نادي الزمالك وجمال عبدالحميد وحازم إمام والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ومحمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم، وعدد من نجوم كرة اليد، وأوليفر روي المدير الفني لفريق اليد بالنادي، وعدد من نجوم فريق كرة السلة والكرة الطائرة بالنادي.