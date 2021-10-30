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موعد مباراة الأهلي والبنك في الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

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موعد مباراة الأهلي والبنك في الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز 2021 - 2022 موعد مباراة الأهلي والبنك في الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

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الأهلي يخوض لقاءا هاما ومرتقبا أمام البنك الأهلي الأحد 31- 10 – 2021 ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وينطلق اللقاء بين الفريقين، الأهلي والبنك الأهلي عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة – ، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة – ، والعاشرة بتوقيت الإمارات – دبي – أبو ظبي.

ومن المتوقع أن يدفع بيتسو موسيماني، بالحارس الأساسي، محمد الشناوي بعد تعافيه من الإصابة التى لاحقت به خلال مباراة الوطني المصري أمام ليبيا.

محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، انتظم في تدريبات حراس المرمى بالفريق مساء الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وتعافى الشناوي من الإصابة بالمزق في العضلة الخلفية، التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني الأول أمام نظيره الليبي في الجولة الرابعة من تصفيات .

وأدى الشناوي تدريبات قوية مع الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قد عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة البنك الأهلي المقبلة.

ويستعد الأهلي لخوض الجولة الثانية، في الدوري الممتاز أمام فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي WE السلام.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة ومواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية وانتصاره الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

المصرى اليوم

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