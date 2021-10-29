جومانة مراد: أولادي حاملين الجنسية الأمريكية .. وفكرت في الانتحار لهذا السبب

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قالت الفنانة جومانة مراد إن مشهد وفاة صديقتها أثر فيها بشدة، حيث توفت نتيجة حدث إرهابي وكان يوم جمعة، وكانت تساعد الأطفال وقام الإرهابين بالاختباء في المدرسة واطلقوا عليها الرصاص.

وأضافت جومانة خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أنا عاطفية جدا وبتقمص الأفلام، وفكرت في الانتحار وأنا دلوعة جدا واخدت قرصين ووالداي قاموا بمعتابتي بشدة على ذلك.

وعن تجربة الأمومة قالت جومانة إنها انجبت في الشهر السابع، مشيرة إلى أنها تحب اللعب مع أطفالها وتحرص على الاهتمام، مضيفة أن جدتها حاسنت تربيتها وتتمنى أن تفعل نفس الشيئ مع أولادها.

وعن الانجاب قالت جومانة إنها كانت مسافرة إلى أمريكا وتعبت بشدة في الطائرة، وعندما وصلت إلى أمريكا انجبت وأولادها اخذوا الجنسية الأمريكية.

