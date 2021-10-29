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ستر ربنا.. يسرا تتحدث عن سر جمالها ()

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ستر ربنا.. يسرا تتحدث عن سر جمالها (فيديو) ستر ربنا.. يسرا تتحدث عن سر جمالها ()

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قالت الفنانة يسرا، إن سر المحافظة على جمالها حتى الآن هو «ستر ربنا مع الواحد»، موضحة المحافظة على الجمال هو مجهود يعد جزء من حياة الفنانين.

وأضافت خلال لقائه مع الإعلامية سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنها قبل التواجد على الريد كاربت في مهرجان الجونة بذلت مجهود كبير قائلا: «بقالي ساعتين بلبس وبحط ميكب وشعر».

وكشفت الفنانة يسرا أن الجونة يعود جمالها إلى تمكنها من مقابلة جميع الفنانين ولا يتم بذل مجهود في ذلك الوقت إلا خلال التصوير أو التواجد على الريد كاربت.

واستطردت أنها تحرص على التواجد في مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان مراكش واصفة المغرب بأنها بلد جميع وشعبها محب للفن والفنانين المصريين، وتابعت الفنانة يسرا :عمري ما روحت المغرب ومتحضنتش من الشعب» حيث يتم استقبالها بحفاوة بالغة.

المصرى اليوم

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