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شيكابالا: أتمنى استمرار بن شرقي حتى الاعتزال.. وكارتيرون أفضل مدرب تدربت معه

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شيكابالا: أتمنى استمرار بن شرقي حتى الاعتزال.. وكارتيرون أفضل مدرب تدربت معه شيكابالا: أتمنى استمرار بن شرقي حتى الاعتزال.. وكارتيرون أفضل مدرب تدربت معه

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تمنى محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، استمرار الجناح المغربي أشرف بن شرقي، مع الفريق في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد بن شرقي، مع الزمالك في نهاية الموسم الجاري، ولم يجدد اللاعب حتى الآن عقده بسبب الاختلاف حول بعض الأمور المالية.

وقال شيكابالا، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «بن شرقي، لاعب مميز للغاية، ونفسي يجدد عقده ويستمر مع الزمالك حتى الاعتزال».

وأشار: «الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، من أفضل المدربين الذين تعملت معهم في حياتي من الناحية البدنية».

وتابع: «لاعبو الزمالك في الموسم الماضي، كانوا (واقفين على رجلهم) بدنيًا وهذا بسبب كارتيرون».

المصرى اليوم

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