النصر لـتضميد الجراح أمام الفيحاء .. والاتفاق بوابة ضمك لاستعادة الصدارة

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في ختام الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تختتم اليوم السبت منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة، لعل أبرزها لقاء النصر بنظيره الفيحاء.

الاتفاق - ضمك

يستضيف الاتفاق (الثاني عشر – 10 نقاط) نظيره ضمك (الثالث – 18 نقطة) على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر .

يأمل الاتفاق فرملة انطلاقة ضيفه وخطف النقاط الثلاث ليستمر في مواصلة سلسلة الانتصارات.

في المقابل يأمل (فارس الجنوب) العودة لأرضه منتصراً، واستعادة صدارة الدوري عبر بوابة مستضيفه.

التعاون - أبها

يحل أبها (الثالث عشر – 10 نقاط) ضيفاً مزعجاً على نظيره التعاون (الأخير - 4 نقاط) على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة .

يسعى التعاون للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وخطف النقاط الثلاث التي تزيحه عن منطقة الخطر ولو "مؤقتاً".

فيما يخوض أبها اللقاء بحثاً عن خطف نتيجة المواجهة والاقتراب أكثر من مناطق الأمان .

الفيحاء - النصر

على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية يسعى النصر (السابع - 12 نقطة) لتضميد جراحه ومصالحة جماهيره، حينما يواجه نظيره الفيحاء (السادس - 13 نقطة).

لقاء عنوانه تبادل الكراسي بين الفريقين، وإن كان النصر يخوض المواجهة خاسراً لخدمات هدافه المغربي "حمدالله"، إلا أن العودة بالنقاط الثلاث هدف لا مناص منه لتقرب الفريق من مربع الكبار أكثر والعودة للمنافسة من جديد.

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