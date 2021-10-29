أخبار عاجلة

نائب رئيس جامعة الاسكندرية يفتتح ملتقى علماء الطب الرياضي والتأهيل البدني -
ضبط 684 مخالفة مرورية وإزالة 35 مخالفة مرافق في سوهاج -
وزير السياحة يستعرض تطورات الأعمال التي يساهم بها «اللوفر» لتطوير متحف التحرير -
رئيس الوزراء: السياحة مسألة أمن قومي ولن يتم التهاون بشأنها -
رئيس جامعة الأقصر يستقبل السفير الهولندي لتعزيز سبل التعاون -
تعرف على موعد ومكان عزاء الفنان أحمد عبدالحي -
الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية شمال صعدة -
ضبط عاملين بحوزتهما 51 طربة حشيش بسوهاج -
مصر تعزي سيراليون بعد انفجار ناقلة وقود بالعاصمة فريتاون -
تحولات اجتماعية وتحديات اقتصادية.. المرأة السعودية تُقبل على العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

شيكابالا: قدمت التماسًا لاتحاد الكرة ضد قرار إيقافي.. وأتمنى الحصول على حقي

Print
شيكابالا: قدمت التماسًا لاتحاد الكرة ضد قرار إيقافي.. وأتمنى الحصول على حقي شيكابالا: قدمت التماسًا لاتحاد الكرة ضد قرار إيقافي.. وأتمنى الحصول على حقي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أنه قدم التماسًا لاتحاد الكرة، ضد قرار إيقافه 8 مباريات وتغريمه 250 الف جنيه.

وقال شيكابالا، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس 2»: «مفيش قضية لكي يتم إيقافي 8 مباريات، وهذا باعتراف أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة صاحب الواقعة، الحكم لم يكن موجودًا في الواقعة حتى يتم الأخذ بالتقرير الخاص به».

وأضاف: «قدمت التماسًا إلى اتحاد الكرة، وانتظر الرد»، مضيفًا: «أتمنى الحصول على حقي وإلغاء العقوبة».

يذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة طلائع الجيش، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رابطة المحترفين تعتزم تغريم الأهلي والزمالك ماليًا بعد مباراة القمة

رابطة المحترفين تعتزم تغريم الأهلي والزمالك ماليًا بعد مباراة القمة

الزمالك يبدأ الاستعدادا لمواجهة الإسماعيلي الجمعة

الزمالك يبدأ الاستعدادا لمواجهة الإسماعيلي الجمعة

نجم الأهلي السابق: الزمالك خاض القمة فى إنهيار فني

نجم الأهلي السابق: الزمالك خاض القمة فى إنهيار فني

مدرب الأهلي: نجحنا فى دراسة الزمالك جيداً و النتيجة الفوز بخماسية

مدرب الأهلي: نجحنا فى دراسة الزمالك جيداً و النتيجة الفوز بخماسية