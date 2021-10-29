شيكابالا: قدمت التماسًا لاتحاد الكرة ضد قرار إيقافي.. وأتمنى الحصول على حقي

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أكد محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه قدم التماسًا لاتحاد الكرة، ضد قرار إيقافه 8 مباريات وتغريمه 250 الف جنيه.

وقال شيكابالا، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس 2»: «مفيش قضية لكي يتم إيقافي 8 مباريات، وهذا باعتراف أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة صاحب الواقعة، الحكم لم يكن موجودًا في الواقعة حتى يتم الأخذ بالتقرير الخاص به».

وأضاف: «قدمت التماسًا إلى اتحاد الكرة، وانتظر الرد»، مضيفًا: «أتمنى الحصول على حقي وإلغاء العقوبة».

يذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة طلائع الجيش، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.