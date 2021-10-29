أخبار عاجلة

نائب رئيس جامعة الاسكندرية يفتتح ملتقى علماء الطب الرياضي والتأهيل البدني -
ضبط 684 مخالفة مرورية وإزالة 35 مخالفة مرافق في سوهاج -
وزير السياحة يستعرض تطورات الأعمال التي يساهم بها «اللوفر» لتطوير متحف التحرير -
رئيس الوزراء: السياحة مسألة أمن قومي ولن يتم التهاون بشأنها -
رئيس جامعة الأقصر يستقبل السفير الهولندي لتعزيز سبل التعاون -
تعرف على موعد ومكان عزاء الفنان أحمد عبدالحي -
الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية شمال صعدة -
ضبط عاملين بحوزتهما 51 طربة حشيش بسوهاج -
مصر تعزي سيراليون بعد انفجار ناقلة وقود بالعاصمة فريتاون -
تحولات اجتماعية وتحديات اقتصادية.. المرأة السعودية تُقبل على العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

جومانة مراد تكشف عن أغرب قصة حب في حياتها

Print
جومانة مراد تكشف عن أغرب قصة حب في حياتها جومانة مراد تكشف عن أغرب قصة حب في حياتها

لاقتراحات اماكن الخروج

قال النجمة جومانه مراد انها كانت تلعب جمباز وهي صغيرة السن وكانت تصعد على سطح العمارة التي كانت تعيش فيها هربا من والدها والجيران خافوا عليا موكدة أنها كانت شخصية جريئة ومغامرة جدا .

و اضافت جومانه خلال لقاءها مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، انها مرت بقصة حب بريئة من شاب اراد الزواج منها ولكنه اترفض اكثر من مرة ثم تزوج من أقرب صديقاتها .

و تابعت جومانه حصل لى موقف طريف مع والدي ان والدي تركني في محل خاص به وعندما عاد وجدني بعت البضاعة بربع الثمن وكانت صدمة بالنسبة له وهو عمره ما ضربنى لكن والدتى هي اللى ممكن تضرب .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نائب رئيس جامعة الاسكندرية يفتتح ملتقى علماء الطب الرياضي والتأهيل البدني

نائب رئيس جامعة الاسكندرية يفتتح ملتقى علماء الطب الرياضي والتأهيل البدني

ضبط 684 مخالفة مرورية وإزالة 35 مخالفة مرافق في سوهاج

ضبط 684 مخالفة مرورية وإزالة 35 مخالفة مرافق في سوهاج

وزير السياحة يستعرض تطورات الأعمال التي يساهم بها «اللوفر» لتطوير متحف التحرير

وزير السياحة يستعرض تطورات الأعمال التي يساهم بها «اللوفر» لتطوير متحف التحرير

رئيس الوزراء: السياحة مسألة أمن قومي ولن يتم التهاون بشأنها

رئيس الوزراء: السياحة مسألة أمن قومي ولن يتم التهاون بشأنها