جومانة مراد تكشف عن أغرب قصة حب في حياتها

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قال النجمة جومانه مراد انها كانت تلعب جمباز وهي صغيرة السن وكانت تصعد على سطح العمارة التي كانت تعيش فيها هربا من والدها والجيران خافوا عليا موكدة أنها كانت شخصية جريئة ومغامرة جدا .

و اضافت جومانه خلال لقاءها مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، انها مرت بقصة حب بريئة من شاب اراد الزواج منها ولكنه اترفض اكثر من مرة ثم تزوج من أقرب صديقاتها .

و تابعت جومانه حصل لى موقف طريف مع والدي ان والدي تركني في محل خاص به وعندما عاد وجدني بعت البضاعة بربع الثمن وكانت صدمة بالنسبة له وهو عمره ما ضربنى لكن والدتى هي اللى ممكن تضرب .