أخبار عاجلة

نائب رئيس جامعة الاسكندرية يفتتح ملتقى علماء الطب الرياضي والتأهيل البدني -
ضبط 684 مخالفة مرورية وإزالة 35 مخالفة مرافق في سوهاج -
وزير السياحة يستعرض تطورات الأعمال التي يساهم بها «اللوفر» لتطوير متحف التحرير -
رئيس الوزراء: السياحة مسألة أمن قومي ولن يتم التهاون بشأنها -
رئيس جامعة الأقصر يستقبل السفير الهولندي لتعزيز سبل التعاون -
تعرف على موعد ومكان عزاء الفنان أحمد عبدالحي -
الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية شمال صعدة -
ضبط عاملين بحوزتهما 51 طربة حشيش بسوهاج -
مصر تعزي سيراليون بعد انفجار ناقلة وقود بالعاصمة فريتاون -
تحولات اجتماعية وتحديات اقتصادية.. المرأة السعودية تُقبل على العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تنفيذ 1066 حكما قضائيًا في سوهاج

Print
تنفيذ 1066 حكما قضائيًا في سوهاج تنفيذ 1066 حكما قضائيًا في سوهاج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن سوهاج، بالتعاون مع قطاع مصلحة الأمن العام، حملاتها الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية، وضبط المتهمين المحكوم عليهم الهاربين والخارجين على القانون بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وتمكّنت الحملات، التي جرت اليوم، بقيادة اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، وبإشراف اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، من تنفيذ 1066 حكماً قضائياً على مستوى المراكز، والأقسام الشرطية بدائرة المحافظة، تنوعت ما بين أحكام جنايات، وجزئي، ومستأنف، إلى جانب قيام الحملة بتحصيل غرامات مالية بمخالفات قضائية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نائب رئيس جامعة الاسكندرية يفتتح ملتقى علماء الطب الرياضي والتأهيل البدني

نائب رئيس جامعة الاسكندرية يفتتح ملتقى علماء الطب الرياضي والتأهيل البدني

ضبط 684 مخالفة مرورية وإزالة 35 مخالفة مرافق في سوهاج

ضبط 684 مخالفة مرورية وإزالة 35 مخالفة مرافق في سوهاج

وزير السياحة يستعرض تطورات الأعمال التي يساهم بها «اللوفر» لتطوير متحف التحرير

وزير السياحة يستعرض تطورات الأعمال التي يساهم بها «اللوفر» لتطوير متحف التحرير

رئيس الوزراء: السياحة مسألة أمن قومي ولن يتم التهاون بشأنها

رئيس الوزراء: السياحة مسألة أمن قومي ولن يتم التهاون بشأنها