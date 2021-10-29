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تعرف على الفائزين في الفيزيك بمهرجان KO لكمال الأجسام

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تعرف على الفائزين في الفيزيك بمهرجان KO لكمال الأجسام تعرف على الفائزين في الفيزيك بمهرجان KO لكمال الأجسام

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أسفرت نتائج اليوم الاول من فعاليات KO للهواة وKO PRO لكمال الأجسام للمحترفين، اللذين تستضيفهما وتنظمهما كوسكواد، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة،بعد تقسيم أطوال الفيزيك إلى 8 مجموعات بمشاركة 284 لاعبا.

وفاز بالمركز الأول في المجموعات كلا من: محمد مصطفى محمد عبداللطيف، محمد نبيل ابراهيم عزب، يوسف حسن جمعة، احمد مجدي على عثمان، خالد هاني عبدالجواد، امير مجدي على عثمان، وائل مجدي عبدالوهاب، احمد محمد مهدي مهدي.

وتم اختيار أفضل 3 لاعبين في (الأوفر أوول) ومنحهم 3 بطاقات احتراف، وجاء ترتيبهم على النحو التالي يوسف حسن جمعة في المركز الأول، ومحمد نبيل ابراهيم عزب في المركز الثاني ومحمد مصطفى محمد عبداللطيف في المركز الثالث.

ويمنح مهرجان Ko للهواة 9 بطاقات احتراف.

وأقيمت الفعاليات على مسرح كايرو شو بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من 29 إلى 31 اكتوبر، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يقام فيها مهرجان KO للهواة، بعدما تم تنظيمه في منتصف مارس العام الماضي، بينما ينظم مهرجان KO PRO للمحترفين للمرة الأولى، وهو ما يعد حدثًا استثنائياً لأنه يقام لأول مرة في المنطقة العربية وقارة أفريقيا، حيث تقام مهرجانات المحترفين في 7 دول فقط.

وبدأ المهرجان اليوم بالسلام الوطني الجمهوري اعقبه تقديم الضيوف ولجنة الحكام من مقدم المهرجان هاني بينك، ثم كلمة افتاحية من اسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد، بعدها بدأت المنافسات وتخللها فقرة فنية، ثم كلمة لمحمود الدره بطل كمال الاجسام العربي الشهير، واختتم اليوم الأول بتوزيع الجوائز ومنح اللاعبين بطاقات الإحتراف.

المصرى اليوم

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