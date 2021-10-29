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ضبط 884 مخالفة مرورية وإزالة 130 مخالفة مرافق في سوهاج

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ضبط 884 مخالفة مرورية وإزالة 130 مخالفة مرافق في سوهاج ضبط 884 مخالفة مرورية وإزالة 130 مخالفة مرافق في سوهاج

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واصلت إدارة المرور بمديرية أمن سوهاج حملاتها المكبرة بجميع أنحاء المحافظة لضبط المخالفات المرورية والسائقين المتعاطين للمخدرات أثناء القيادة.

وأسفرت الحملة، التي جرت اليوم، بإشراف من اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، عن ضبط 884 مخالفة مرورية، تنوعت ما بين السير دون رخصة قيادة، وحمل رخصة قيادة منتهية، والسير عكس الاتجاه، وتقاضي أجرة أكثر من المقررة، وعدم ربط حزام الأمان، والتحدث في التليفون المحمول أثناء القيادة، والانتظار في الممنوع، وعدم صلاحية الأنوار، والحمولة الزائدة، وعدم تشميع الحمولة.

وفحصت الحملة 15 عينة بول عشوائية لقائدي السيارات على الطريق الزراعي، حيث جاءت نتائج فحص جميع العينات سلبية لتعاطي المخدرات، وتحررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة المختصة للتصرف، كما تمكنت شرطة المرافق من رفع وإزالة 130 مخالفة مرافق وإشغال طريق، وتحرير مخالفات لأصحابها.

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