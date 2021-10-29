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الاكتئاب بعد الإصابة بكورونا.. طبيب يكشف عن عرض جديد للفيروس ()

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الاكتئاب بعد الإصابة بكورونا.. طبيب يكشف عن عرض جديد للفيروس (فيديو) الاكتئاب بعد الإصابة بكورونا.. طبيب يكشف عن عرض جديد للفيروس ()

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ذكر الدكتور ناصر لوزا، استشاري الطب النفسي، ورئيس الاتحاد العالمي لصحة النفسية، أن ضغط العمل وعدم التقدير يعرض الشخص لاكتئاب نفسي، لذلك يأتي الاكتئاب بعد الصدمة الشديدة من المجتمع، مؤكدا أن الاكتئاب ما بعد الاصابة بكورونا يكون شديد للغاية ويصل ببعض المرضى إلى التفكير الدائم في الموت، مؤكدًا أنه ليس هناك لقاح للاكتئاب وكلها أدوية وقائية فعالة للغاية .

وأتى ذلك في سياق تعليقه على تأثيرات أزمة كورونا على نفسية الطواقم الطبية في قائلا: إن العاملون في الطب تعرضوا خلال الفترة الماضية لضغوط نفسية كبيرة بسبب مواجهة ، مؤكدا ضرورة دعم العاملون في قطاع الرعاية الطبية في كل دول العالم.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي ابراهيم عيسى، في برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن الطبيب مريض صعب بسبب تعوده على معالجة المرضى، لافتًا إلى ان الاطباء في كل العالم يوجهون أمرين، هما: الأطباء لا يسمعون الكلام إذا مرضوا ـ يتناول الطبيب علاجه عن طريق التليفون ولن تجد طبيب يذهب لعيادة طبيب أخر لأخذ استشارة طبية أو تناول أدوية، بالاضافة إلى أن الطبيب يقف الأدوية من تلقاء نفسه.

ودعا الدكتور ناصر لوزا، جميع المجتمعات حول العالم بدعم الأطقم الطبية نفسيا ومعنويا، لافتًا أنهم استمروا في العمل بمستشفيات العزل لعدة أسابيع متواصلة في بداية أزمة كورونا لمواجهة الجائحة.

المصرى اليوم

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