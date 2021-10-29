أبطال أكتوبر يرون حكايات النصر بنادي سينما أوبرا الإسكندرية

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نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز أولى حفلات نادى سينما أوبرا الإسكندرية بالموسم الفني الجديد.

قبل بداية العرض إقيم معرض فني لأهم الصور الفوتغرافية والوثائق الهامة والتى توضح الحقبة التاريخية لحرب اكتوبر، ثم تم عرض الفيلم الوثائقي «مسافر إلى الشمال.. مسافر إلى الجنوب من اخراج سمير عوف والفيلم الوثائقي حكاية من الزمن الجميل من اخراج سعيد الشيمي عن انتصارات أكتوبر المجيدة وهي افلام هامة وثقت أحداث المعارك الباسلة.

أعقب ذلك ندوة فنية بحضور أبطال حرب أكتوبر الذين عاصروا المعارك وصنعوا النصر وأكدوا خلال الندوة الفنية التي أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي بأنهم لازالوا يشاركون في معركة البناء والوعي من خلال التواصل مع الأجيال الجديدة لتعريفهم بتاريخهم وكيف خاضوا حرب العزة والكرامة من أجل مستقبل واعد لمصر الغالية.

أبطال أكتوبر يرون حكايات النصر ب"نادي سينما أوبرا الاسكندرية

أبطال أكتوبر يرون حكايات النصر ب"نادي سينما أوبرا الاسكندرية

أبطال أكتوبر يرون حكايات النصر ب"نادي سينما أوبرا الاسكندرية

أبطال أكتوبر يرون حكايات النصر ب"نادي سينما أوبرا الاسكندرية

أبطال أكتوبر يرون حكايات النصر ب"نادي سينما أوبرا الاسكندرية

أبطال أكتوبر يرون حكايات النصر ب"نادي سينما أوبرا الاسكندرية

أبطال أكتوبر يرون حكايات النصر ب"نادي سينما أوبرا الاسكندرية

أبطال أكتوبر يرون حكايات النصر ب"نادي سينما أوبرا الاسكندرية

أبطال أكتوبر يرون حكايات النصر ب"نادي سينما أوبرا الاسكندرية

أبطال أكتوبر يرون حكايات النصر ب"نادي سينما أوبرا الاسكندرية