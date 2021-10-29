أخبار عاجلة

نائب رئيس جامعة الاسكندرية يفتتح ملتقى علماء الطب الرياضي والتأهيل البدني -
ضبط 684 مخالفة مرورية وإزالة 35 مخالفة مرافق في سوهاج -
وزير السياحة يستعرض تطورات الأعمال التي يساهم بها «اللوفر» لتطوير متحف التحرير -
رئيس الوزراء: السياحة مسألة أمن قومي ولن يتم التهاون بشأنها -
رئيس جامعة الأقصر يستقبل السفير الهولندي لتعزيز سبل التعاون -
تعرف على موعد ومكان عزاء الفنان أحمد عبدالحي -
الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية شمال صعدة -
ضبط عاملين بحوزتهما 51 طربة حشيش بسوهاج -
مصر تعزي سيراليون بعد انفجار ناقلة وقود بالعاصمة فريتاون -
تحولات اجتماعية وتحديات اقتصادية.. المرأة السعودية تُقبل على العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أبطال أكتوبر يرون حكايات النصر بنادي سينما أوبرا الإسكندرية

Print
أبطال أكتوبر يرون حكايات النصر بنادي سينما أوبرا الإسكندرية أبطال أكتوبر يرون حكايات النصر بنادي سينما أوبرا الإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز أولى حفلات نادى سينما أوبرا الإسكندرية بالموسم الفني الجديد.

قبل بداية العرض إقيم معرض فني لأهم الصور الفوتغرافية والوثائق الهامة والتى توضح الحقبة التاريخية لحرب اكتوبر، ثم تم عرض الفيلم الوثائقي «مسافر إلى الشمال.. مسافر إلى الجنوب من اخراج سمير عوف والفيلم الوثائقي حكاية من الزمن الجميل من اخراج سعيد الشيمي عن انتصارات أكتوبر المجيدة وهي افلام هامة وثقت أحداث المعارك الباسلة.

أعقب ذلك ندوة فنية بحضور أبطال حرب أكتوبر الذين عاصروا المعارك وصنعوا النصر وأكدوا خلال الندوة الفنية التي أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي بأنهم لازالوا يشاركون في معركة البناء والوعي من خلال التواصل مع الأجيال الجديدة لتعريفهم بتاريخهم وكيف خاضوا حرب العزة والكرامة من أجل مستقبل واعد لمصر الغالية.

أبطال أكتوبر يرون حكايات النصر ب"نادي سينما أوبرا الاسكندرية
أبطال أكتوبر يرون حكايات النصر ب"نادي سينما أوبرا الاسكندرية
أبطال أكتوبر يرون حكايات النصر ب"نادي سينما أوبرا الاسكندرية
أبطال أكتوبر يرون حكايات النصر ب"نادي سينما أوبرا الاسكندرية
أبطال أكتوبر يرون حكايات النصر ب"نادي سينما أوبرا الاسكندرية
أبطال أكتوبر يرون حكايات النصر ب"نادي سينما أوبرا الاسكندرية
أبطال أكتوبر يرون حكايات النصر ب"نادي سينما أوبرا الاسكندرية
أبطال أكتوبر يرون حكايات النصر ب"نادي سينما أوبرا الاسكندرية
أبطال أكتوبر يرون حكايات النصر ب"نادي سينما أوبرا الاسكندرية
أبطال أكتوبر يرون حكايات النصر ب"نادي سينما أوبرا الاسكندرية
أبطال أكتوبر يرون حكايات النصر ب"نادي سينما أوبرا الاسكندرية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نائب رئيس جامعة الاسكندرية يفتتح ملتقى علماء الطب الرياضي والتأهيل البدني

نائب رئيس جامعة الاسكندرية يفتتح ملتقى علماء الطب الرياضي والتأهيل البدني

ضبط 684 مخالفة مرورية وإزالة 35 مخالفة مرافق في سوهاج

ضبط 684 مخالفة مرورية وإزالة 35 مخالفة مرافق في سوهاج

وزير السياحة يستعرض تطورات الأعمال التي يساهم بها «اللوفر» لتطوير متحف التحرير

وزير السياحة يستعرض تطورات الأعمال التي يساهم بها «اللوفر» لتطوير متحف التحرير

رئيس الوزراء: السياحة مسألة أمن قومي ولن يتم التهاون بشأنها

رئيس الوزراء: السياحة مسألة أمن قومي ولن يتم التهاون بشأنها