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موعد مشاهدة مباراة ليفربول محمد صلاح ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

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موعد مشاهدة مباراة ليفربول محمد صلاح ضد برايتون في الدوري الإنجليزي موعد مشاهدة مباراة ليفربول محمد صلاح ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

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يلتقي فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع نظيره برايتون في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم سبت 30-10-2021 ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

يواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره برايتون عند الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة - الخامسة بتوقيت مكة المكرمة , - السادسة بتوقيت الإمارات , دبي، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة ليفربول محمد صلاح ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم السبت 30-10-2021 اضغط هنــــا

ولمتابعة مشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم السبت 30-10-2021 اضغط هنــــــا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ارنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون - ميلنر - كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني - فيرمينو.

ليفربول - برايتون

السبت 30 أكتوبر 2021،
4 ، 5 السعودية

beIN Sports 1 HD Premium

انفيلد

مباراة ليفربول و برايتون في الدوري الإنجليزي - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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