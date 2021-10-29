موعد مشاهدة مباراة ليفربول محمد صلاح ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

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يلتقي فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع نظيره برايتون في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم سبت 30-10-2021 ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

يواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره برايتون عند الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة - الخامسة بتوقيت مكة المكرمة , السعودية - السادسة بتوقيت الإمارات , دبي، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة ليفربول محمد صلاح ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم السبت 30-10-2021 اضغط هنــــا

ولمتابعة مشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم السبت 30-10-2021 اضغط هنــــــا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ارنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون - ميلنر - كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني - فيرمينو.

ليفربول - برايتون السبت 30 أكتوبر 2021،

4 مصر، 5 السعودية beIN Sports 1 HD Premium انفيلد