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شيكابالا : أقوى من الموسم الماضي .. ونعد الجماهير بالفوز بكل البطولات

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شيكابالا : الزمالك أقوى من الموسم الماضي .. ونعد الجماهير بالفوز بكل البطولات شيكابالا : أقوى من الموسم الماضي .. ونعد الجماهير بالفوز بكل البطولات

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أكد محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أن لاعبي الفريق كان لديهم اصرار كبير على التتويج ببطولة الدوري في الموسم الماضي.

وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس2»، :«الناس كانت فاكرة إن الزمالك هيقع في المباريات الأخيرة للدوري الموسم الماضي، ولكن لمنا نفسنا ونجحنا في التتويج بالدوري».

وتابع: «في أخر 7 مباريات، كنا لا نذهب إلى منازلنا، تعبنا طول الموسم، لذلك كان يجب على اللاعبين عدم التقصير في أخر 7 مباريات»، مضيفًا: «معسكر برج العرب فرق مع اللاعبين على رأسهم التونسي حمزة المثلوثي».

وأوضح: «قادرون على الحفاظ على بطولة الدوري للموسم الثاني»، مضيفًا: «الزمالك هذا الموسم أقوى من الموسم الماضي، بعد عودة اللاعبين المعارين على رأسهم مصطفى فتحي والمغربي محمد أوناجم».

وأشار: «نعد جماهير الزمالك الفوز بكل البطولات هذا الموسم، أبرزها بطولة دوري أبطال افريقيا، لدينا تركيز من أول مباراة في البطولة على التتويج بها».

المصرى اليوم

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