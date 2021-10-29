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أكد محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن لاعبي الفريق كان لديهم اصرار كبير على التتويج ببطولة الدوري في الموسم الماضي.

وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس2»، :«الناس كانت فاكرة إن الزمالك هيقع في المباريات الأخيرة للدوري الموسم الماضي، ولكن لمنا نفسنا ونجحنا في التتويج بالدوري».

وتابع: «في أخر 7 مباريات، كنا لا نذهب إلى منازلنا، تعبنا طول الموسم، لذلك كان يجب على اللاعبين عدم التقصير في أخر 7 مباريات»، مضيفًا: «معسكر برج العرب فرق مع اللاعبين على رأسهم التونسي حمزة المثلوثي».

وأوضح: «قادرون على الحفاظ على بطولة الدوري للموسم الثاني»، مضيفًا: «الزمالك هذا الموسم أقوى من الموسم الماضي، بعد عودة اللاعبين المعارين على رأسهم مصطفى فتحي والمغربي محمد أوناجم».

وأشار: «نعد جماهير الزمالك الفوز بكل البطولات هذا الموسم، أبرزها بطولة دوري أبطال افريقيا، لدينا تركيز من أول مباراة في البطولة على التتويج بها».