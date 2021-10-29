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إيهاب جلال يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو

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إيهاب جلال يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو إيهاب جلال يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو

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أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز قائمة تضم ٢٢ لاعبا للسفر إلى الإسكندرية والدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فاركو في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على فاركو في الخامسة والنصف من مساء الأحد على استاد الإسكندرية في إطار الأسبوع الثاني، بعد الانتصار في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف على المقاصة.

وضمت القائمة المختارة:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- مهدي سليمان- يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- على جبر- أسامة جلال- أحمد سامي- محمد حمدي- أحمد فتحي- حسين السيد.

خط الوسط: عمر جابر- إيريك تراوري- أحمد توفيق- رمضان صبحي- نبيل دونجا- إبراهيم حسن- عبدالله السعيد- عبدالله مجدي- وليد الكرتي- محمود صابر.

خط الهجوم: محمود وادي- دودو الجباس.

ويختتم الفريق تدريباته صباح السبت بملعب الدفاع الجوي قبل التوجه للإسكندرية والمبيت بها حتى موعد اللقاء.

المصرى اليوم

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