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رئيس لجنة الحكام يحسم الجدل: القمة بحكام مصريين

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رئيس لجنة الحكام يحسم الجدل: القمة بحكام مصريين رئيس لجنة الحكام يحسم الجدل: القمة بحكام مصريين

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حسم عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام، الموقف التحكيمي الأخير لمباراة القمة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك يوم الجمعه المقبل، على أرض ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة التالته لبطولة الدورى الممتاز، وذلك بعدما انتشرت أنباء عديدة عن تفكير لجنة الحكام بإسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم أجنبي بسبب ضغوط من الأهلي والزمالك بتعيين حكام أجانب.

وأوضح عبدالفتاح أن الحكام المصريين في القمة أثبتوا نجاحهم في إدارة مباريات القمة خلال الفترة الماضية، فضلا عن التكلفة المادية العالية في حال استقدام حكام أجانب، حيث ستتكلف قيمتهم المادية ما يقرب من 30 ألف دولار، بعيدا عن أن الوقت القانوني لمخاطبة الاتحادات الأوروبية لاستقدام طاقم أجنبي تخطى الفترة المسموح بها قبل المباراة بأسبوعين، ولذلك فإن القرار النهائي والأخير بشأن طاقم تحكيم القمة سيكون مصريا خالصا.

يذكر أن لجنة الحكام خلال مباريات القمة الثلاثة الماضية أسندت المباراة تحكيمياً لكلاً من محمد عادل ومحمود البنا وأمين عمر على الترتيب، وظهر الثلاثي بمستوى طيب إلى حد كبير وهو ما دفع رئيس لجنة الحكام باتخاذ قرار إسناد المباراة لطاقم مصري بمنتهى الثقة.

المصرى اليوم

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