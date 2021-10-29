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هيثم شعبان يطلب تجهيز «الحلوانى»

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هيثم شعبان يطلب تجهيز «الحلوانى» هيثم شعبان يطلب تجهيز «الحلوانى»

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طلب هيثم شعبان المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادى سيراميكا كليوباترا، من الجهاز الطبي بسرعة تجهيز عمرو الحلونى، ظهير أيسر الفريق والذي تم التعاقد معه في الوقت القاتل في الميركاتو الصيفي وقبل غلق باب القيد بدقائق قليلة، حيث غاب اللاعب عن مواجهة فريقه الأخيرة أمام الجونة والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، والتي أقيمت في الجونة يوم الثلاثاء الماضي على أرض ملعب استاد خالد بشارة.

واقترب اللاعب من إنهاء البرنامج التأهيلي ليبدأ مشاركته مع الفريق في المباريات القادمة، مع احتمال غيابه عن مباراة الإسماعيلي المقرر لها الأحد المقبل، ويخوض سيراميكا مواجهة قوية ومليئة بالصعوبات، حينما يواجه الاسماعيلي، يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز، وما يزيد من صعوبة المواجهة هو خسارة الإسماعيلي الثقيلة أمام الأهلي برباعية نظيفة.

المصرى اليوم

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