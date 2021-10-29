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أحمد سامي يعالج أخطاء مدافعي سموحة قبل مواجهة المصري

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أحمد سامي يعالج أخطاء مدافعي سموحة قبل مواجهة المصري أحمد سامي يعالج أخطاء مدافعي سموحة قبل مواجهة المصري

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، وتعادل الفريق في الجولة الأولى لمسابقة الدوري بأربعة أهداف لمثلهم أمام الاتحاد السكندري على الإسكندرية الدولي.

وعقد أحمد سامي المدير الفني للفريق جلسة مع لاعبيه شرح خلالها الأخطاء التي وقعوا فيها، كما طالب بطي صفحة مباراة الاتحاد السكندري، ومنح أحمد سامى بعض النصائح للاعبي خط الدفاع بالفريق من أجل علاج الأخطاء التي ظهرت في مباراة الاتحاد، كما يواصل تجهيز بعض العناصر التي لم تشارك في الجولة الأولى تمهيدا للدفع بهم أمام المصري البورسعيدي.

المصرى اليوم

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