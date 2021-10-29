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عودة: سأكسب رهانى على لاعبي المحلة نهاية الموسم

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عودة: سأكسب رهانى على لاعبي المحلة نهاية الموسم عودة: سأكسب رهانى على لاعبي المحلة نهاية الموسم

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أبدى محمد عودة، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادى غزل المحلة، رضاه التام عن نتيجة مباراة فريقه أمام المصري، والتى أقيمت مساء أمس الخميس، على أرض ملعب الجيش ببج العرب بالإسكندرية، والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريت الجولة الاولى لبطولة الدورى الممتاز.

وأوضح المدير الفنى أن فريقه لم يكن في أفضل حالاته البدنية أمام المصري الذي خاض مباراتين في بطولة الكونفيدرالية أمام بطل أوغندا، وأوضح عودة أنه على ثقه كاملة في كسب الرهان على الفريق ومجموعة اللاعبين الذين تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما استغنى «الفلاحين» عن 18 لاعباً دفعة واحدة، مما يعنى أن الجهاز الفنى الحالي شكل فريقاً جديداً مع الاستعانة ببعض العناصر أصحاب الخبرة في الفريق.

وقال إن مؤازرة جماهير المحلة مهمة وضرورية بالنسبة للجهاز الفنى واللاعبين من أجل مواصلة تقديم النتائج الإيجابية وتحقيق الهدف المأمول.

المصرى اليوم

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