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كارتيرون يرفض ضم مدرب عام لفريق

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كارتيرون يرفض ضم مدرب عام لفريق الزمالك كارتيرون يرفض ضم مدرب عام لفريق

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رفض الفرنسي، باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي ، إجراء أي تعديلات على تشكيل الجهاز الفنى الحالي بالفريق، وذلك بعدما رفض اقتراح مسؤولى اللجنة المؤقته المكلفة بإدارة شؤون نادى الزمالك في الوقت الحالي، بعدما عرض على المدير الفنى العديد من الأسماء للعمل داخل الجهاز الفنى بعد رحيل الثنائي أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبدالمقصود المدرب المساعد.

وتحفظ كارتيرون على ضم مدرب في منصب المدرب العام مكتفيا بأعضاء الجهاز الفنى الحالي، كما رفض ضم عصام مرعي المدرب العام السابق للفريق.

ويضم الجهاز الفنى الحالي لنادى الزمالك بجانب كارتيرون كلاً من فيرناندو مدرب الأحمال، وأوليفيرا مدرب حراس المرمى، وكان مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب قد حاولوا إقناع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بتعيين مدرب عام بمهام مدير كرة، إلا أن المدير الفني للزمالك رفض الفكرة.

المصرى اليوم

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