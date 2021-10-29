توصية موسيمانى تعصف بـ طاهر محمد طاهر خارج الأهلي

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يبدو أن أيام طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي أصبحت معدودة داخل جدران القلعة الحمراء، بعدما خرج اللاعب من حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق خلال الفترة الحالية، والتي كان أخرها خروج طاهر من قائمة الفريق التي واجهت الإسماعيلي في أولى مباريات الدورى الممتاز بالنسبة للفريق والتى حسمها الأهلي لصالحه برباعية نظيفة.

وعلمت «المصري اليوم» أن المدير الفنى وافق على رحيل طاهر على سبيل الإعارة وأوصي لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ولجنة التعاقدات بذلك من أجل البحث له عن فرصة تسويق خارجي من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة وتجهيز اللاعب على المستوى الفني والبدني، وذلك بعدما تراجع متسوى اللاعب بشكل كبير، وعدم قدرته على حجز مكان أساسي له في ظل الصفقات القوية التي أبرمها النادي بالميركاتو الصيفي المنتهي.