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حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة فيوتشر

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حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة فيوتشر حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة فيوتشر

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أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة فيوتشر، المقرر لها غدًا السبت، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف، أحمد يحيى.

خط الدفاع: داميون لوي، محمد عبدالسلام، محمد مجدي، السيد سالم، صبري رحيل، هشام صلاح.

خط الوسط: سعيدو سيمبوريه، مروان عطية، خالد الغندور، فوزي الحناوي، أحمد نبيل مانجا، عبدالغني محمد، ساليفو مورو، كريم الديب، كريم ممدوح، أحمد عادل ميسي.

خط الهجوم: مابولولو، أحمد على.

المصرى اليوم

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