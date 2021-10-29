غلق باب التصويت بانتخابات نادى سموحة .. وبدء عملية فرز الأصوات

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أغلقت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادى سموحة، باب الاقتراع في السابعة مساء اليوم الجمعة، تمهيداً لبدء عملية فرز الأصوات.

وشهدت الانتخابات إقبالا كبيرا من جانب أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت في انتخابات نادى سموحة بالإسكندرية.

وتنافس على منصب الرئيس 5 مرشحين هم المهندس محمد فرج عامر، وأحمد حسين الصغير، ورفعت مرسى عبدالجواد، وهانى محمد أمين محمد، ووليد عمر عبدالعزيز عرفات، كما شملت قائمة المرشحين على منصب نائب الرئيس 6 مرشحين هم أحمد مصطفى أحمد، وطارق عبدالوكيل أحمد، وعمر خميس عمر محمد، ومصطفى كامل محمود، ونادر محمود عبده عبدالهادى، وهيثم يوسف درويش.

وشملت قائمة المرشحين على منصب العضوية «فوق السن» 48 مرشحاً وتحت السن 7 مرشحين.

ويبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت، 102 ألف عضو، فيما بلغ عدد مقرات الاقتراع 100 لجنة قضائية.