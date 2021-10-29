فيرمينو يتحدث عن «التضحية بنفسه» من أجل محمد صلاح وماني في ليفربول

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تحدث البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي عن انخفاض معدله التهديفي مقارنة بالدولي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

ورفض روبرتو فيرمينو أي تلميح بأنه «يضحى بنفسه» لصالح محمد صلاح وساديو ماني.

ويعد ثلاثي هجوم ليفربول ضمن الأكثر خطورة في كرة القدم العالمية، لكن البرازيلي سجل أقل من كل من ماني ومحمد صلاح في المواسم الأخيرة.

لم يكن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا في قائمة الهدافين في فوز ليفربول 5-0 على مانشستر يونايتد نهاية الأسبوع الماضي، لكن المدرب يورجن كلوب قال إن الناس «سيكتبون كتبًا» حول الطريقة التي يفسر بها مركز 9 الخاطئ وعن طريقة لعب فيرمينو.

وعندما سُئل عن شعور التضحية بنفسه ورغبته في تسجيل الأهداف لصالح الفريق، اعترف فيرمينو بأن الأمر لم يكن كذلك.

وقال فيرمينو في تصريحات نشرها موقع «ليفربول إيكو»: «أنا لا أرى الأمر بهذه الطريقة. كل واحد له دور محدد جيدًا في الميدان. هذا فريق كان يلعب معًا لبعض الوقت ونحن نعرف بعضنا البعض جيدًا».

وأضاف: «نحن نلعب لبعضنا البعض لصالح ليفربول وهذا يُحدث فرقا».

وازدهر فيرمينو تحت قيادة كلوب وغالبًا ما يوصف بأنه «محرك» فريق ليفربول .

وعن علاقته بيورجن كلوب قال فيرمينو: «بالإضافة إلى كونه مدربًا ممتازًا، فإن كلوب رجل مثير ولديه قلب كبير. ويمكنني أن أقول إنني إذا كنت لاعبًا أفضل اليوم، فهذا بفضله كثيرًا».

واختتم: «اليوم، أشعر بالراحة في اللعب في أكثر من مركز، ولدي حرية أكبر في التحرك ومساعدة ليفربول».

ويحتل فيرمينو في الموسم الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج برصيد 4 أهداف، خلف زميله ساديو ماني في المركز الرابع برصيد 5 أهداف، بينما يعتلي النجم محمد صلاح صدارة قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف مبتعدا عن جيمي فاردي أقرب منافسيه برصيد 7 أهداف.

جدير بالذكر أن روبرتو فيرمينو سجل 93 هدفًا مع ليفربول منذ انتقاله إلى الفريق في عام 2015، في أكثر من 300 مباراة مع الريدز.

ويسير ليفربول بخطى ثابتة الموسم الحالي حيث يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة، وتأهل إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية، وعلى صعيد بطولة دوري أبطال أوروبا حقق العلامة الكاملة بالفوز في أول 3 مباريات بدور المجموعات على حساب ميلان الإيطالي 3-2، وبورتو البرتغالي 5-1، وأخيرا أتلتيكو مدريد الإسباني 3-2.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره برايتون في الرابعة عصر غد السبت 30-10-2021 ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، قبل أن يدخل في صدام عنيف مع أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء 3 نوفمبر المقبل.