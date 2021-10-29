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يعسكر فى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

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الزمالك يعسكر فى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش يعسكر فى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

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سافرت حافلة ، التي تحمل لاعبي الفريق الكروي الأول، والجهاز الفنى بقيادة الفنسي باتريس كارتيرون، إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا لخوض لقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، والتي يسعي الجهاز الفنى للفوز بها قبل مواجهة الأهلي الصعبة يوم الجمعة المقبل.

وكشف الجهاز الفنى الحجاب عن قائمة الفريق التي تستعد لخوض المباراة، حيث ضمت كلاً من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل - محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبدالغني - عبدالله جمعة - محمد عبدالشافي - أحمد فتوح - حسام عبدالمجيد.

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - محمد أشرف روقا - إسلام جابر - محمود عبدالعزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.

المصرى اليوم

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