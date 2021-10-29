المصري يرفض الراحة استعدادًا لمواجهة سموحة

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أستأنف الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي، تدريباته اليومية، استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز في المباراة المقرر لها في الخامسة والنصف عصر الأثنين المقبل على ارض ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

جاء ذلك بعدما رفض التونسي معين الشعبانى المدير الفنى للفريق منح اللاعبين راحة سلبية عقب مواجهة غزل المحلة في المباراة التي أقيمت مساء أمس «الخميس» على أرض ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت بالتعدل الإيجابي بهدف لكل فريق، وجاء هدف فريق غزل المحلة عن طريق اللاعب هشام عادل في الدقيقة الثامنة، فيما أحرز محمد عنتر هدف التعادل لفريق المصرى في الدقيقة 49.