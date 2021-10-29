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كارتيرون يعلن قائمة لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز

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كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز كارتيرون يعلن قائمة لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز

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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم الجمعة 29-10-2021 ببرج العرب استعدادا لخوض لقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم أوباما – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.

المصرى اليوم

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