بعد حمل جورجينا.. رونالدو يحطم رقم قياسي لـ«ميسي» لكن خارج الملاعب

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حقق لاعب مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو رقماً قياسياً بعد نشره خبر حمل صديقته جورجينا رودريجيز، بحصول صورتهم على موقع الانستجرام على 27.5 مليون إعجاب حتى الآن لتكون الصورة الرياضية الأكثر إعجاباً في تاريخ إنستجرام.

وبهذا الرقم يتفوق رونالدو على الأرجنتيني لاعب باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، كون الرقم كان مسجل بأسمه من قبل، حيث حصدت صورة فوز ميسي بلقب كوبا أمريكا على 21.9 مليون إعجاب.

وأعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، امس، أنه ينتظر مع شريكته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز توأمين جديدين.

ونشر رونالدو صورة له مع جورجينا عبر حسابه على موقع «إنستجرام» وبيده صورة لنتيجة الفحص بالأشعة السينية، مرفقة «بتدوينة» جاء فيها: «يسعدني الإعلان عن أننا نتوقع توأمين. قلوبنا مليئة بالحب- ولا يمكننا الانتظار لرؤيتكما».