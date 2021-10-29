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حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال تدريب اليوم الجمعة.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات الجري الخفيف حول الملعب قبل خوض التدريبات الفنية والخططية. ويستعد الفريق للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق عقب تدريب اليوم ببرج العرب استعدادا للقاء الطلائع. وفاز الزمالك على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، وسجل هدفي الفوز كل من أحمد سيد "زيزو" وعمر السعيد.