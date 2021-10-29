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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات بمجمع الصالات قبل انطلاق التدريب الجماعي اليوم الجمعة. وتولى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الإشراف على التدريبات البدنية قبل بدء المران الجماعي.

ويستعد الفريق للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق عقب تدريب اليوم ببرج العرب استعدادا للقاء الطلائع. وفاز الزمالك على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، وسجل هدفي الفوز كل من أحمد سيد «زيزو» وعمر السعيد.