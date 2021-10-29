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مران .. تصعيد حارس 2003 للفريق الأول استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

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مران الزمالك .. تصعيد حارس 2003 للفريق الأول استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش مران .. تصعيد حارس 2003 للفريق الأول استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

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قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتصعيد معاذ علاء الدين محمود حارس مرمى فريق الشباب مواليد ٢٠٠٣ للمشاركة مع الرباعي محمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد نديم والسيد عطية حراس مرمى الفريق الأول بالنادي تحت إشراف البرازيلي اوليفيرا مدرب الحراس.

ويستعد الفريق للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق عقب تدريب اليوم ببرج العرب استعدادا للقاء الطلائع.

وفاز الزمالك على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، وسجل هدفي الفوز كل من أحمد سيد «زيزو» وعمر السعيد.

المصرى اليوم

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