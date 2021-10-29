أخبار عاجلة

ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب مشروع قمر الجامعات المصرية -
رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات -
«مصر للطيران» تعلن جدول رحلاتها غدا.. تعرف عليها -
«الأوقاف»: لن يُسمح لأي شخص بجمع تبرعات نقدية داخل المساجد -
بايرن ميونخ يحافظ على صدارة «البوندسليجا» بالفوز على فرايبورج -
التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ تنظم دوره تدريبية في صناعة النحاس والفضة -
خالد الجندي: صناديق التبرعات في المساجد «سبوبة» وباب خلفي لتهديد أمن البلاد -
صحة الشرقية تناقش خطة عمل المبادرات الرئاسية وتطعيمات كورونا -
رئيس حماية المستهلك يكشف عقوبة رفض إعادة السلع وتوضيح قائمة المحظورات -
خبيرة اجتماعية: زيادة 25% بمعدل الجريمة خلال جائحة كورونا عالميا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

فقرة ترفيهية في مران استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

Print
فقرة ترفيهية في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش فقرة ترفيهية في مران استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي فقرة تدريبات ترفيهية خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء طلائع الجيش. وقام الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات لخوض تدريبات الكرة الطائرة.

ويستعد الفريق للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز. ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق عقب تدريب اليوم ببرج العرب استعدادا للقاء الطلائع. وفاز الزمالك على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، وسجل هدفي الفوز كل من أحمد سيد «زيزو» وعمر السعيد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رابطة المحترفين تعتزم تغريم الأهلي والزمالك ماليًا بعد مباراة القمة

رابطة المحترفين تعتزم تغريم الأهلي والزمالك ماليًا بعد مباراة القمة

الزمالك يبدأ الاستعدادا لمواجهة الإسماعيلي الجمعة

الزمالك يبدأ الاستعدادا لمواجهة الإسماعيلي الجمعة

نجم الأهلي السابق: الزمالك خاض القمة فى إنهيار فني

نجم الأهلي السابق: الزمالك خاض القمة فى إنهيار فني

مدرب الأهلي: نجحنا فى دراسة الزمالك جيداً و النتيجة الفوز بخماسية

مدرب الأهلي: نجحنا فى دراسة الزمالك جيداً و النتيجة الفوز بخماسية