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إنتر ميلان يعلن نهاية موسم لاعبه إريكسن

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إنتر ميلان يعلن نهاية موسم لاعبه إريكسن إنتر ميلان يعلن نهاية موسم لاعبه إريكسن

قال نادي إنتر ميلان، إن لاعب وسطه الدنماركي، كريستيان إريكسن، لن يتمكن من اللعب في إيطاليا خلال الموسم الحالي بسبب الأزمة القلبية التي تعرض لها خلال بطولة أوروبا 2020.

وسقط إريكسن في الملعب في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده الدنمارك خلال الخسارة 0-1 أمام فنلندا في 12 جويلية الماضي، لكنه تعافى عقب إنقاذ حياته في الملعب بمساعدة زملائه والطاقم الطبي قبل نقله إلى مستشفى قريب حيث عولج بزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وفي أغسطس الماضي، قال فرانشيسكو براكونارو، عضو اللجنة الفنية والعلمية في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إنه لن يسمح لإريكسن باللعب في إيطاليا قبل إزالة جهاز تنظيم ضربات القلب.

وقال إنتر ميلان في بيان أمس الخميس: "بالنسبة لحقوق تسجيل اللاعب إريكسن، تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها خلال بطولة أوروبا في جويلية 2021 فرضت السلطات الطبية الإيطالية على اللاعب حظر ممارسة الأنشطة الرياضية خلال الموسم الحالي".

وأضاف البيان: "ورغم أن اللاعب لا تتوفر لديه شروط اللياقة المطلوبة لممارسة النشاط الرياضي في إيطاليا فإنه ربما يتمكن من تحقيق ذلك في دول أخرى حيث يستطيع ممارسة الأنشطة التنافسية".

ولم يتضح بعد مدى إمكانية سماح دول أخرى لإريكسن بممارسة الرياضة التنافسية مع استعانته بجهاز تنظيم ضربات القلب.

ويحتل إنتر ميلان، المركز الثالث بين فرق الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، متخلفا بسبع نقاط عن نابولي وميلان صاحبي الصدارة.

المصدر: وكالات

كوورة

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