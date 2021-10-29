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1.6 مليون دولار تجدد خلاف التجديد بين اشرف بن شرقي والزمالك

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1.6 مليون دولار تجدد خلاف التجديد بين اشرف بن شرقي والزمالك 1.6 مليون دولار تجدد خلاف التجديد بين اشرف بن شرقي والزمالك

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عادت مفاوضات تجديد المغربي اشرف بن شرقي، مع ، إلى نقطة الصفر من جديد بعد عدم الاتفاق على قيمة الشرط الجزائي الذي من المفترض ان يتضمنه العقد الجديد لأشرف بن شرقي.

ويسمح له بالرحيل عن الزمالك في أي وقت حال تلقيه عرضاً مغرياً للإحتراف، بعدما تمسك اشرف بن شرقي، بوضع 400 الف دولار فقط كشرط جزائي في عقده الجديد.

فيما تمسك مسؤولو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب بوضع مليوني دولار في عقد اشرف بن شرقي الجديد حتي يرحل عن الفريق في أي وقت خلال مدة عقده وهو الامر الذي رفضه بن شرقي بشدة مما ادي لتجميد المفاوضات خلال الفترة الراهنة ولحين الانتهاء من مواجهة الأهلي في بطولة الدوري.

وينتهي عقد اشرف بن شرقي، مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، ويرغب مسؤولو الزمالك في تمديد تعاقد اللاعب لموسمين جديدين بخلاف الموسم الجاري.

في سياق مختلف، يؤدي الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون، مرانه الرئيسي اليوم السبت، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقررة غداً الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات الدوري، والذي يسعي الزمالك لتحقيق الفوز بها من اجل مواصلة الاستمرار مع الأهلي على قمة صدارة جدول المسابقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقررة «الاحد» ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الممتاز والمقررة على ارض ملعب برج العرب بالأسكندرية.

المصرى اليوم

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