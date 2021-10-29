تعرف على موقف محمد الشناوي من اللحاق بالقمة

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يحسم الجهاز الطبى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، مصير مشاركة محمد الشناوى حارس المرمى فى مباراة القمة التى ستقام الجمعة المقبل فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز، نهاية الاسبوع الجارى وذلك بعد إنتهاء الحارس من تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجى.

ووفقا لمصدر داخل الاهلى فان بيتسو موسيمانى المدير الفنى يتابع حالة الحارس يوميا للاطمئنان على سير برنامجه العلاجى ويأمل فى جاهزية الحارس للقمة خاصة أن المباراة ستكون صعبة ويسعى المدير الفنى للاهلى لتجاوزها بسلام بعد البداية القوية للفريق فى الدورى وتخطية الإسماعيلى برباعية نظيفة .

كان الشناوى قد تعرض لتمزق فى العضلة الخلفية خلال مشاركتة فى مباراة المنتخب الوطنى مع ليبيا بتصفيات المونديال، بينما تعافى وليد سليمان " الحاوى" من الإصابة التى تعرض لها بارتجاج فى المخ خلال مشاركة أمام الحرس الوطنى وتقرر مشاركة اللاعب فى التدريبات الجماعية عقب مباراة البنك الأهلى التى ستقام غدا الأحد فى الجولة الثانية للدورى .

وقال أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق إن محمد يخوض المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي،وحالتة فى تحسن مستمر ويخضع لفحوصات مستمرة للاطمئنان على حالتة وتحديد موعد مشاركتة فى التدريبات الجماعية.