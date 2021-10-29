أشرف صبحي يلتقي وزراء شباب العراق وليبيا ولبنان في بغداد

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التقي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الجمعة بالعاصمة العراقية بغداد بعدد من وزراء الشباب العرب منهم عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، جورج كلاس وزير الشباب اللبناني، فتح الله عبد الله الزُنّي وزير الشباب الليبي، فيصل على مدير ادارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، السيدة هيفاء ابوغزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.

تناول اللقاء الحديث عن الاستعدادات الخاصة والتحضيرية قبل انطلاق فعاليات حفل الاعلان عن بغداد عاصمة الشباب العربي، كما تطرق اللقاء الحديث عن تطوير الرياضة العربية في ضوء النهضة الرياضية والشبابية التي تعيشها مصر الان، وكذلك الحديث عن تعاون شامل خلال المرحلة المقبلة من اجل دعم الشباب العربي وايجاد حلول جذرية وممكنة لكل قضايا الشباب بما يتناسب مع ما تقدمه للحكومات العربية في هذا الشأن.

ومن المقرر ان يلقي اليوم الدكتور أشرف صبحي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب كلمة رسمية خلال الاحتفالية للإعلان عن تفاصيل "بغداد عاصمة الشباب العربي" بحضور السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق والذي تقام الفعاليات تحت رعايته، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ومجموعة من أصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة العرب.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،قد وصل امس الخميس، إلي العاصمة العراقية "بغداد"؛ للمشاركة في احتفالية إعلان "بغداد عاصمة الشباب العربي" لعام ٢٠٢١،

حيث كان في استقبل الوزير عند وصوله مطار "بغداد" كل من السيد عدنان درجال وزير الشباب والرياضة بجمهورية العراق ، والسفير وليد محمد اسماعيل سفير مصر بالعراق، وعدد من ممثلي السفارة ، وتم عقد لقاء ثنائي مع وزير مع نظيره العراقي تناول الحديث حول كافة الاستعدادات المتعلقة بالاحتفالية المقرر إقامتها اليوم الجمعة، والجدول الزمني المخصص لتنفيذ البرامج التي تتضمنها الفعاليات.