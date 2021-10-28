محمد محيي : أقترح ضم الدين والموسيقى للمواد الأساسية بالتعليم

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حل الفنان محمد محيي، ضيفاً على زهرة رامي في حلقة خاصة احتفالاً به كنجم لشهر أكتوبر، على راديو إنرجي 92.1. وخلال الحلقة تحدث محيي عن الكثير من الأمور الفنية والشخصية، وقال في أبرز تصريحاته:

- أنا بحب الأغاني الدرامية من زمان كمستمع، وقبل ما أكون فنان.

- أغنية «مالي النهاردة» مرتبطة بقصة حب كنت عايشها وقت تحضير الأغنية

- بتواصل دايما مع فريق MTM وفي ناس بسمعها في الجيل الجديد مثل أحمد كامل، وبحب كمان أغاني ويجز الجريئة، وبتابع بابلو وأبويوسف ومش ضد النوع ده من الأغاني.

- أنا متابع جيد للسوشيال ميديا وبتفاعل بنفسي مع جمهوري وأعرف أغلب المتابعين والمعلقين بالاسم، وهطرح أغاني جديدة خلال شهر.

- أحببت الدويتو الخاص مع شيرين عبدالوهاب «بحبك» ولما شفتها أول مرة وتعاونت معاه قولتها «انتي فكرتيني بنفسي زمان».

- أحلى سنة في حياتي كانت 1993 بسبب أغنية «اعاتبك»، وباعتبرها بدايتي الحقيقة .

- أكثر ألبوم قريب من قلبي هو «أغلى الناس» كنت مقدم تجارب كتير شخصية وحقيقة وفيها اكتمال.

- الفنان على الحجار هو استاذي وفضله كبير، وبهاء سلطان فنان كبير وبوجه رسالة خاصة له بتقول: «أنت مكانك موجود لآن الناس بتحبك».

- أكثر الكليبات وشها حلو عليا كانت ألبوم «اهل الملامة» كان من حظي الحلو اني اشتغل مع طارق العريان في أغنية «ليه بيفكروني»، ولكن أكثر كليب تسبب في مشاكل كان «اهل الملامة».

- أحب أن يكون هناك قانون بيضع رقابة في كلمات الأغاني على الأمور الخارجة لفظياً أو المعاني التي بها عنف، قائلاً: «محتاجين ان يكون في رقابة على الألفاظ الفجة أو المعاني اللي فيها عنف، لأن الالفاظ ممكن تكون عاجبة للناس بس تحمل عنف».

- بقترح ضم مواد مثل الدين والموسيقى للمواد الأساسية.