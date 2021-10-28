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شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيها العلاج في قسم العزل بمستشفى العريش العام، ليصل عدد حالات الوفاة إلى 270 حالة وفاة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء،في بيان، إنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينة العريش، بحضور عدد قليل من أفراد أسر الحالة المتوفاة.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين، مشددًا على قيام المواطنين بالتوجه إلى مراكز التطعيم المنتشرة في المحافظة وتلقي لقاح كورونا.

المصرى اليوم

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