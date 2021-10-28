تواصل فتح معبر رفح البري في شمال سيناء

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واصلت السلطات المصرية، اليوم الخميس، فتح معبر رفح البرى بشمال سيناء لعبور العالقين من الجانبين وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد مصدر مسؤول بالمعبر، على استمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية بالمعبر لتيسير إجراءات عبور العالقين والحالات الإنسانية بين الجانبين، وإدخال المساعدات والمعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

بدورها قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن السفر للمواطنين اليوم الخميس سيُخصص للمسافرين ضمن الحافلتين الرابعة والخامسة من كشف رقم «2021/35».

ودعت الهيئة، المواطنين المسافرين إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم، مع ضرورة التواجد صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

من ناحية أخرى غادر معبر رفح البري، مساء الأربعاء، وفد من حركة الجهاد الإسلامي، يضم 16 شخصية من بينهم خالد البطش ومحمد الهندي ونافذ عزام، وذلك في زيارة قصيرة للقاهرة، لبحث عدد من الملفات الخاصة بالشأن الفلسطيني.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.