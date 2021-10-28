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إعدام كمية من الأغذية والألبان الفاسدة في شمال سيناء

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إعدام كمية من الأغذية والألبان الفاسدة في شمال سيناء إعدام كمية من الأغذية والألبان الفاسدة في شمال سيناء

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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم الخميس، عن إعدام كمية من الأغذية والمشروبات والألبان الفاسدة والغير صالحة في مدينة العريش بشمال سيناء.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة،في بيان، على أنه بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قامت ادارة مراقبة الاغذية بالمديرية بالتعاون مع الجهات الرقابيه بحملات مكبرة على محلات المدينة والباعة الجائلين بجوار المدارس لحماية الطلاب من المنتجات مجهولة المصدر.

وأضاف عرفات موسى مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة إلى أنه تم المرور على 17 منشأة غذائية، حيث تم اعدام ٥٧ كيلو جراما من الأغذية و10 لترات من الألبان الغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير عدد ١٠ محاضر لمخالفة القرار٩٧ وعدد ٤ محاضر لمخالفة القرار ٩٦.. كما تم سحب عدد ٤٠ عينة للفحص والتحليل للتأكد من صلاحيتها.

وأكد على استمرار ادارة مراقبة الأغذية بمديريه الصحه في حملاتها للزود عن صحة المواطن من خلال احكام الرقابة على الأسواق.

المصرى اليوم

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