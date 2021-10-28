أخبار عاجلة

محافظ الأقصر يستقبل مدير الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائي -
مستشار الرئيس للصحة يبعث رسالة طمأنة لهذه الفئات بشأن تلقي لقاحات كورونا -
«الضرائب»: المدرس الذي يعطي دروسًا خصوصية في المنزل سيُحاسب حال إثبات ذلك -
سوريا تسعى لإنهاء الدعم لمواطنيها الأكثر ثراء -
مقتل جميع من كانوا على متن طائرة شحن تحطمت في سيبيريا -
"تساوي" تبرم اتفاقية لتطوير بنية تحتية لمشاريع صناعية بالظهران -
"أبشر" تتيح 8 خدمات جديدة إلكترونياً دشنها وزير الداخلية.. هنا التفاصيل والشروط -
"التعليم": اختبارات الفصل الأول تمثل 10٪ من المجموع للابتدائي والمتوسط و40٪ للثانوي -
"مدن" تحتضن 593 مصنعاً للمواد الكيميائية ومنتجاتها بالقطاع الغربي -
الرائد يمزق شباك الطائي برباعية .. ويقفز للمركز الرابع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

طقس خريفي لطيف الحرارة يسود شمال سيناء

Print
طقس خريفي لطيف الحرارة يسود شمال سيناء طقس خريفي لطيف الحرارة يسود شمال سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، طقس خريفي لطيف الحرارة خلال ساعات النهار، ومائل للبرودة خلال ساعات الليل، مع نشاط ملحوظ للرياح والشبورة المائية.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 10 و29 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 19 و29 درجة، ومدينة رفح ما بين 20 و29 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 10 و29 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الأقصر يستقبل مدير الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائي

محافظ الأقصر يستقبل مدير الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائي

مستشار الرئيس للصحة يبعث رسالة طمأنة لهذه الفئات بشأن تلقي لقاحات كورونا

مستشار الرئيس للصحة يبعث رسالة طمأنة لهذه الفئات بشأن تلقي لقاحات كورونا

«الضرائب»: المدرس الذي يعطي دروسًا خصوصية في المنزل سيُحاسب حال إثبات ذلك

«الضرائب»: المدرس الذي يعطي دروسًا خصوصية في المنزل سيُحاسب حال إثبات ذلك

سقوط فتاة من الطابق السادس في البساتين .. والنيابة تحقق

سقوط فتاة من الطابق السادس في البساتين .. والنيابة تحقق