13 قتيلًا وخسائر بالملايين.. 6 سنوات على سيول رأس غارب المدمرة (صور)

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تحل اليوم الخميس الذكرى السنوية السادسة لكارثة السيول التي تعرضت لها مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر والشهيرة بمدينة البترول وذلك في الساعات الاولى من فجر 28 أكتوبر 2016.

وأغرقت مياه السيول مئات المنازل وجرفت المياه السيارات ودمرت الطرق والمرافق وكانت الحصيلة 13 قتيلا وعشرات المصابين وخسائر بالملايين، وقام المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء حينها، بالانتقال لرأس غارب لتفقد المدينة والتعرف على الموقف على أرض الواقع.

وتقع مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر على بعد ١٥٠ كيلو متر شمال العردقة ويبلغ عدد سكانها نحو ٨٠ ألف نسمة وتنتج نحو ثلثي بترول مصر.

وخلال تلك السنوات بعد كارثة السيول وضعت أجهزة الدولة عدة خطط لعدم تكرار الكارثة ونقل أصحاب المنازل التي تهدمت إلى منازل بديلة بعيدا عن المنطقة التي دمرتها السيول، مع إقامة عدة مشروعات من جانب وزارة الري تمثلت في سدود وبحيرات لحجز وتوجيه وتخزين مياه السيول وإقامة عدد من المخرات لإبعاد أي سيول عن المدينة وتم إعادة رصف الطرق المدمرة من السيول.

وما زال هاجس هذة الكارثة يعيش بين أهالي مدينة رأس غارب كلما هطلت أمطار غزيرة بالمدينة خوفا من حدوث سيول جديدة.

مياه السيول تغرق المدارس فى رأس غارب، 30 أكتوبر 2016. - صورة أرشيفية

مياه السيول تغرق المدارس فى رأس غارب، 30 أكتوبر 2016. - صورة أرشيفية

مياه السيول تغرق المدارس فى رأس غارب، 30 أكتوبر 2016. - صورة أرشيفية

مياه السيول تغرق المدارس فى رأس غارب، 30 أكتوبر 2016. - صورة أرشيفية

رئيس الوزراء يتفقد المناطق المتضررة من السيول برأس غارب، 29 أكتوبر 2016. - صورة أرشيفية

رئيس الوزراء يتفقد المناطق المتضررة من السيول برأس غارب، 29 أكتوبر 2016. - صورة أرشيفية

رئيس الوزراء يتفقد المناطق المتضررة من السيول برأس غارب، 29 أكتوبر 2016. - صورة أرشيفية

رئيس الوزراء يتفقد المناطق المتضررة من السيول برأس غارب، 29 أكتوبر 2016. - صورة أرشيفية