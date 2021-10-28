اكشتوا ليلًا واحتاطوا.. "أجواء إجازة الأسبوع" بتوقيع "الحصيني": الممطرة مستمرة

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قال: أجواء مائلة للاعتدال إلى معتدلة نهارًا بمناطق عدة.. والبرودة فجرًا بالاستراحات

تَوقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون الأجواء المتوقعة لإجازة نهاية هذا الأسبوع من الخميس إلى السبت مائلة للاعتدال إلى معتدلة نهارًا على: (الشمالية، والوسطى، والشرقية، ونجران، والمرتفعات الجنوبية والغربية)، وتميل للبرودة فجرًا داخل المدن إلى باردة نسبيًّا في البر والاستراحات.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "الحالة الممطرة مستمرة إجازة نهاية هذا الأسبوع، ومتوقع -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير) تمتد إلى أجزاء من: (المدينة، وحائل، والجوف، والشمالية، وشمالي الشرقية، والقصيم)، تمتد إلى أجزاء من الكويت والإمارات وعمان واليمن".

وتابع: "أجواء مناطق مكة وجازان والمدينة، تميل للحرارة إلى حارة نهارًا، ومن معتدلة إلى لطيفة فجرًا، والمرتفعات منها معتدلة نهارًا باردة ليلًا".

وأردف: اكشتوا ليلًا واحتاطوا، "الأماكن المفتوحة" ملابس شتوية خفيفة على: (الرياض، والقصيم، والشرقية، ونجران، والشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل)، "لا تنسوا الأوراد الشرعية".