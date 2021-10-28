اكشتوا ليلًا واحتاطوا.. "أجواء إجازة الأسبوع" بتوقيع "الحصيني": الممطرة مستمرة

تَوقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون الأجواء المتوقعة لإجازة نهاية هذا الأسبوع من الخميس إلى السبت مائلة للاعتدال إلى معتدلة نهارًا على: (الشمالية، والوسطى، والشرقية، ونجران، والمرتفعات الجنوبية والغربية)، وتميل للبرودة فجرًا داخل المدن إلى باردة نسبيًّا في البر والاستراحات.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "الحالة الممطرة مستمرة إجازة نهاية هذا الأسبوع، ومتوقع -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير) تمتد إلى أجزاء من: (المدينة، وحائل، والجوف، والشمالية، وشمالي الشرقية، والقصيم)، تمتد إلى أجزاء من الكويت والإمارات وعمان واليمن".
وتابع: "أجواء مناطق مكة وجازان والمدينة، تميل للحرارة إلى حارة نهارًا، ومن معتدلة إلى لطيفة فجرًا، والمرتفعات منها معتدلة نهارًا باردة ليلًا".
وأردف: اكشتوا ليلًا واحتاطوا، "الأماكن المفتوحة" ملابس شتوية خفيفة على: (الرياض، والقصيم، والشرقية، ونجران، والشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل)، "لا تنسوا الأوراد الشرعية".