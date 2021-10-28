نظفوه من الأحجار والمخلفات.. أجانب يحولون كورونيش الغردقة إلى شاطئ مفتوح (صور)

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بدون شماسي أو مقاعد، جذب شاطئ كورنيش الشيراتون عشرات الأجانب المقيمين بالغردقة لقضاء عدة ساعات على الشاطئ والتمتع بالشمس الساطعة والنزول لمياه البحر الفيروزية بعد أن أوقفت القرى السياحية نظام الدخول «داي يوز» بعد ارتفاع الإشغالات لديها.

وقام عدد من هؤلاء الاجانب بتنظيف جزء من الشاطئ من الأحجار والعبوات البلاستيكية ليكون أشهر شواطئ الغردقة المفتوحة مجانا ومزارا دائما لأهالى المدينة للجلوس على الكتل الصخرية على البحر مباشرة.

عدد من المقيمين الأجانب أكدوا لـ«المصري اليوم» أنهم يقيمون بالغردقة منذ سنوات وأنهم في هذا المكان يستمتعون بالشمس الساطعة والمياه الصافية ويجلسون على الرمال.

كما جذب الشاطئ عدد من هواة الصيد وتظهر الصور الخاصة بالشاطئ كأنه حمام سباحة طبيعى مرتبط بالبحر المفتوح من خلال «لاجونا» طبيعي.

وأكد بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين، أن منطقة الكورنيش تم وضعها ضمن محطات التوقف في جولات السيتي تورز التي تنظمها شركات السياحة عن معالم مدينة الغردقة السياحية حيث يحرص السائحون المشاركون في الجولة على التقاط الصور التذكارية من أعلى الشاطئ حيث تمثل هذة المنطقة بانوراما لمشاهدة الغردقة من البحر.