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الملك: شراكتنا قوية مع ألمانيا من أجل إحلال السلام

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الملك: شراكتنا قوية مع ألمانيا من أجل إحلال السلام الملك: شراكتنا قوية مع ألمانيا من أجل إحلال السلام

جي بي سي نيوز :- التقى جلالة الملك عبد الله الثاني المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين.

وخاطب جلالته ميركل، خلال مؤتمر صحفي، “من دواعي سروري أن أكون هنا، وشكرا لكم على دعمكم منذ 50 عاما على العلاقات المشتركة بين البلدين و15 عاما من علاقاتنا معكِ كمستشارة”.

وأضاف جلالته، “شاهدت بلدينا شراكة جيدة وقوية نحو إحلال السلام العالمي”.

وأشار جلالته إلى أن “قيادة ميركل أدت إلى فرض الاستقرار، وإرثك وعملك الكبير خلال السنوات الماضية وحكمتك سمحت للجميع بالخروج من الأزمات وجائحة كورونا والآن عدنا للعمل معا”.

ونوه جلالته إلى أن ” اجتماع اليوم فرصة أن أشكرك على صداقتك، والعلاقات مع ألمانيا نمت وتعززت في عهدكِ، وباسم الشعب الأردني أود أن اشكرك على ما فعلتيه للأردن”.

جي بي سي نيوز

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